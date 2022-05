Kate Moss testimone al processo Depp-Heard: “Lui non mi ha mai spinto giù per le scale”. Il colpo di scena (Di giovedì 26 maggio 2022) “Johnny Depp non mi ha mai spinto giù per le scale”. Un piccolo colpo di scena accade durante il processo Depp vs Heard. La 48enne modella Kate Moss, che con l’attore de I Pirati dei Caraibi ebbe una relazione di diversi anni durante gli anni novanta, ha testimoniato in video per soli tre minuti, sfatando una voce secondo cui Depp l’aveva spinta giù per una rampa di scale quando era il suo ragazzo. La top model parlando dalla sua casa inglese nel Gloucestershire ha spiegato in videoconferenza per tre minuti alla corte di Fairfax in Virginia che lei e Depp hanno avuto una relazione dal 1994 al 1998. L’avvocato di Depp, Benjamin Chew, ha chiesto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Johnnynon mi ha maigiù per le”. Un piccolodiaccade durante ilvs. La 48enne modella, che con l’attore de I Pirati dei Caraibi ebbe una relazione di diversi anni durante gli anni novanta, ha testimoniato in video per soli tre minuti, sfatando una voce secondo cuil’aveva spinta giù per una rampa diquando era il suo ragazzo. La top model parlando dalla sua casa inglese nel Gloucestershire ha spiegato in videoconferenza per tre minuti alla corte di Fairfax in Virginia che lei ehanno avuto una relazione dal 1994 al 1998. L’avvocato di, Benjamin Chew, ha chiesto alla ...

Advertising

13CorneliaSt : RT @Slayeon98: Comunque questo non dimostra niente, Depp potrebbe tranquillamente essere stato abusivi nei confronti di Amber senza per ess… - AlexanderLandSp : RT @Helliot_Spencer: Kate Moss testimonia al processo #JohnnyDeppVsAmberHeard :'Johnny non mi ha spinto dalle scale'. Però non è detto che… - GvnLarisa : RT @AshlinLuce: Se avessi interrogato io Kate Moss lei avrei chiesto zia ma perché vi siete lasciati eravate così aesthetic ???? - 28LETTERSX : RT @vampiredxpp: e comunque, i 2 minuti di Kate Moss sono stati i due minuti più entusiasmanti della mia vita. LE HA DATO DELLA BUGIARDA DA… - infoitcultura : Arriva Kate Moss, la ex che non tradisce. E le quotazioni di Johnny decollano -