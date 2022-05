Justin Mattera | Elettra Lamborghini e Barbara d’Urso | chi tra loro è la più hot sui social?

teleischia : FORIO. IL 22 MAGGIO ALLE 12.00 LA XI EDIZIONE DELL’ISCHIA SUNSET TRIATHLON, OSPITE JUSTIN MATTERA (SERVIZIO TV) -

TeleIschia

Come gli americani, penso ad esempio alla mia amica. Imitare una parlata cinese è una cosa simpatica". Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù sbotta "Roba razzista"/ "Fai il ...Come gli americani, penso ad esempio alla mia amica. Imitare una parlata cinese è una cosa simpatica". Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù sbotta "Roba razzista"/ "Fai il ... LACCO AMENO. LO SBARCO DI SANTA RESTITUTA NELLA BAIA DI SAN MONTANO (SPECIALE TV) In posa Justine Mattera lascia senza parole con la sua bellezza e il suo corpo stupendo, l'attillato costume mette in risalto le sue curve mozzafiato.Justine Mattera e Thomas Holm saranno i grandi protagonisti del 2° Weekend della Fotografia di Soresina, dal 27 al 29 maggio prossimo. L’evento si aprirà nella cornice del Teatro ...