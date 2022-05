Incidente sulla A16 Napoli-Canosa: un morto. Incidenti mortali anche in Abruzzo ed Emilia Romagna (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella mattinata di giovedì 26 maggio un motocilista ha perso la vita sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. Il motociclo si è scontrato con un mezzo pesante, attorno alle ore 9 del mattino. Il tragico impatto si è verificato, come riporta l'Ansa, in un tratto compreso tra Pomigliano d'Arco ed il bivio con l'autostrada A1 Milano-Napoli. Sul posto si è registrato l'intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. Tra loro i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed il persone di Autostrade per l'Italia. L'accaduto ha generato disagi alla circolazione, con code che hanno raggiunto anche i 2 chilometri. Quello avvenuto in Campania non è stato, però, l'unico Incidente avvenuto nelle ultime ore e che abbia riguardato un motociclista. Altro motociclista morto in ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella mattinata di giovedì 26 maggio un motocilista ha perso la vita sull'autostrada A16. Il motociclo si è scontrato con un mezzo pesante, attorno alle ore 9 del mattino. Il tragico impatto si è verificato, come riporta l'Ansa, in un tratto compreso tra Pomigliano d'Arco ed il bivio con l'autostrada A1 Milano-. Sul posto si è registrato l'intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. Tra loro i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed il persone di Autostrade per l'Italia. L'accaduto ha generato disagi alla circolazione, con code che hanno raggiuntoi 2 chilometri. Quello avvenuto in Campania non è stato, però, l'unicoavvenuto nelle ultime ore e che abbia riguardato un motociclista. Altro motociclistain ...

Advertising

carmvndvi : @Layun__ kai devo dirti che ti amo tanto tanto non ho mai avuto un incidente stradale sulla fronte alla follia - P300it : #WTCR | #RaceOfGermany: miglior tempo per Yann Ehrlacher nella FP1 sulla Nordschleife, in 8:54.143. Pochi i tentati… - cronachemezzog : AD UN MESE DAL TRAGICO INCIDENTE, VERRÀ FATTA LA PERIZIA SULLA SS658 DOVE PERSE LA VITA LINDA - cronachelucane : AD UN MESE DAL TRAGICO INCIDENTE, VERRÀ FATTA LA PERIZIA SULLA SS658 DOVE PERSE LA VITA LINDA - Continuano le indag… - Alessandria24C : Cronaca - Incidente sulla #A26: diversi veicoli coinvolti, traffico bloccato -