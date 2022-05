Il prof che si è laureato con gli esami di un omonimo: «Non possono togliermi la cattedra» (Di giovedì 26 maggio 2022) Parla a Repubblica il prof di Economia della Sapienza Sergio Barile, accusato di falso ideologico per aver ottenuto una laurea in Fisica, approfittando di un caso di omonimia e non avendo, di fatto, mai sostenuto gli esami necessari per arrivare alla discussione finale. «Il diavolo c’ha messo lo zampino», dice oggi in un’intervista di Daniele Autieri per Repubblica. In altre parole, il prof avrebbe utilizzato gli esami superati da un altro Sergio Barile, della stessa università. Lui assicura di non aver «intuito niente», di «non aver tratto nessun profitto». «Mi è stato subito comunicato che la laurea non era valida, quindi non ho avuto alcuna occasione per approfittarne. Possiamo dire così: se ho approfittato è perché mi sono divertito a discutere ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Parla a Repubblica ildi Economia della Sapienza Sergio Barile, accusato di falso ideologico per aver ottenuto una laurea in Fisica, apittando di un caso di omonimia e non avendo, di fatto, mai sostenuto glinecessari per arrivare alla discussione finale. «Il diavolo c’ha messo lo zampino», dice oggi in un’intervista di Daniele Autieri per Repubblica. In altre parole, ilavrebbe utilizzato glisuperati da un altro Sergio Barile, della stessa università. Lui assicura di non aver «intuito niente», di «non aver tratto nessunitto». «Mi è stato subito comunicato che la laurea non era valida, quindi non ho avuto alcuna occasione per apittarne. Possiamo dire così: se ho apittato è perché mi sono divertito a discutere ...

