Giro d’Italia 2022, pagelle: Edoardo Affini, ancora secondo. Super De Bondt, che dormita Lopez (Di giovedì 26 maggio 2022) pagelle DICIOTTESIMA TAPPA Giro d’Italia 2022 Dries De Bondt, voto 10: a Reggio Emilia si era dovuto arrendere alla rimonta del gruppo lanciato davvero e poche centinaia di metri dal traguardo. Oggi l’ex campione belga invece non sbaglia i tempi e va a prendersi, all’età di 31 anni, la più bella vittoria della carriera. Eccezionale nello scegliere la ruota di Affini, lo salta con una maggiore brillantezza e lo brucia con il colpo di reni. Edoardo Affini, voto 9: ancora una volta secondo. Per l’ennesima volta piazza d’onore per il corridore della Jumbo-Visma, ormai purtroppo abituato (terza occasione nella Corsa Rosa nel Giro di due anni). Le sue trenate sono devastanti e fondamentali per i compagni ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)DICIOTTESIMA TAPPADries De, voto 10: a Reggio Emilia si era dovuto arrendere alla rimonta del gruppo lanciato davvero e poche centinaia di metri dal traguardo. Oggi l’ex campione belga invece non sbaglia i tempi e va a prendersi, all’età di 31 anni, la più bella vittoria della carriera. Eccezionale nello scegliere la ruota di, lo salta con una maggiore brillantezza e lo brucia con il colpo di reni., voto 9:una volta. Per l’ennesima volta piazza d’onore per il corridore della Jumbo-Visma, ormai purtroppo abituato (terza occasione nella Corsa Rosa neldi due anni). Le sue trenate sono devastanti e fondamentali per i compagni ...

