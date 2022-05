Gabriele Corsi | Chiamata urgente dalla Rai: “Lo rivoglio!”. Inizierà a settembre (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo l’Eurovision Song Contest, per Gabriele Corsi si sono spalancate le strade della Rai. Il progetto è ambizioso: non possono fare a meno di lui Gabriele Corsi (Youtube)L’ultimo grande impegno che l’ha visto protagonista è stato quello dell’Eurovision Song Contest. Gabriele Corsi, infatti, ha fatto parte della conduzione italiana con Cristiano Malgioglio e Carolina di Domenico. I tre hanno seguito la diretta di tutte le serate del Festival, traducendo per i telespettatori italiani le parti in inglese o in altre lingue e dando il proprio contributo, come voti alle esibizioni e siparietti ironici. Dopo questo grande impegno, per Gabriele Corsi è arrivata un’incredibile opportunità proprio dalla Rai, dove qualche anno fa è stato il ... Leggi su specialmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo l’Eurovision Song Contest, persi sono spalancate le strade della Rai. Il progetto è ambizioso: non possono fare a meno di lui(Youtube)L’ultimo grande impegno che l’ha visto protagonista è stato quello dell’Eurovision Song Contest., infatti, ha fatto parte della conduzione italiana con Cristiano Malgioglio e Carolina di Domenico. I tre hanno seguito la diretta di tutte le serate del Festival, traducendo per i telespettatori italiani le parti in inglese o in altre lingue e dando il proprio contributo, come voti alle esibizioni e siparietti ironici. Dopo questo grande impegno, perè arrivata un’incredibile opportunità proprioRai, dove qualche anno fa è stato il ...

