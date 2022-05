Advertising

Agenzia ANSA

La, colpita alla fronte, è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto. A dare l'allarme, questa mattina, è stata una amica ...commenta Tragedia in un'abitazione di Nole, nel Torinese. Un ex poliziotto di 44 anni, che viveva insieme alla, ha sparato alla donna e poi si è suicidato. L'uomo è morto sul colpo. La, colpita alla fronte, è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Ferisce madre a colpi pistola e si suicida nel Torinese - Cronaca Ha sparato alla madre 72enne e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina, giovedì 26 maggio 2022, in un appartamento di via ...Tragedia questa mattina in un'abitazione di Nole, nel Torinese. Un ex poliziotto di 44 anni, che viveva insieme alla madre, ha sparato alla donna e poi si è suicidato. Sono in corso gli accertamenti d ...