Elodie e Marracash, parla il rapper: “Ci vogliamo ancora bene” (Di giovedì 26 maggio 2022) La storia d’amore tra Marracash ed Elodie ha attraversato parecchie difficoltà, tanto da spingere i due cantanti a rompere la relazione. Nonostante la rottura, però, i due sono in ottimi rapporti e in tanti hanno ipotizzato ad un ritorno di fiamma. In occasione dell’uscita del videoclip del suo brano Dubbi, il rapper ha rilasciato un’intervista L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) La storia d’amore traedha attraversato parecchie difficoltà, tanto da spingere i due cantanti a rompere la relazione. Nonostante la rottura, però, i due sono in ottimi rapporti e in tanti hanno ipotizzato ad un ritorno di fiamma. In occasione dell’uscita del videoclip del suo brano Dubbi, ilha rilasciato un’intervista L'articolo

Advertising

redazionerumors : Marracash ammette: “La relazione con Elodie non è finita” Leggi l'articolo completo su - bambigunkelly : Dopo quello che ha detto Marracash sul suo rapporto con Elodie sono sempre più convinta che la loro storia sia semp… - infoitcultura : Marracash parla (a sorpresa) di Elodie: “Ci vogliamo ancora molto bene”. Ma c’è un ma… - VanityFairIt : «Il nostro rapporto esiste ancora, ma non rientra in nessuna casella predefinita», dice il rapper durante la presen… - infoitcultura : Elodie e Marracash sono una coppia aperta Difficile spiegarlo -