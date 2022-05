È la “Boiler Summer Cup” | la nuova assurda challenge di TikTok in cui ci si sfida a sedurre e umiliare le ragazze con qualche chilo in più Tanti i partecipanti dell' ultima vergogna social

(Di giovedì 26 maggio 2022)lein sovrappeso, adescare in discoteca quelle più in carne e, maggiore è il peso, più alto è il punteggio. a questo punto, postare tutto suindo gli altri ragazzi a fare altrettanto. Emma Marrone e il body shaming per il suo look a Sanremo 2022: «Vestitevi come vi pare» X Leggi anche ...

Advertising

17Directioner : RT @sweetlikeshazza: comunque quelli che fanno la boiler summer cup, sono veramente imbarazzanti oltre che degli sfigati assurdi e repressi… - Alepigna_ : @BBennieanddjets @nelsottobosco Scusami? Ho mai detto che la boiler summer cup sia giusta? Ma li leggi i miei tweet… - _Yaakamoz_ : RT @CaraNelleVigne: Sto vedendo quella cosa della boiler summer cup o come cazzo si chiama e veramente vi devono mangiare i cani - La_Montez_ : RT @imlvis: state veramente esagerando con sta cosa del 'boiler summer cup' spero che le ragazze vi diano un bel calcio nei coglioni da non… - giul91 : Io vorrei vedere la faccia della testa di cazzo che ha ideato questa 'boiler summer cup'. -

Ormai da giorni sul famoso social TikTok - ma un po' in tutto il web - non si fa altro che parlare dellaCup. Una tremenda sfida, sempre più diffusa fra i giovani, che consiste nel conquistare una ragazza in sovrappeso in discoteca. Migliaia di utenti hanno già partecipato alla sfida, con ...Le nuove agghiaccianti frontiere del bullismo social e la risposta di TikTok che con una nota rimuove i video della vergognosacup Finalmente sono arrivati i provvedimenti ufficiali di TikTok , che rimuove i video della vergognosacup : i frames delle ragazze sovrappeso adescate in discoteca o alle ...Da qualche settimana impazza una nuova challenge su TikTok, la Summer Boiler Cup, rivolta ai ragazzi, che consiste nel trovare la ragazza più grassa (definita boiler appunto, con raffinata similitudin ...Le regole della challenge sono agghiaccianti. Un gruppo di amici, maschi, si reca in discoteca: qui ha inizio la “sfida”. Vince la scommessa chi riesce a ballare e a baciare più ragazze “boiler”, ovve ...