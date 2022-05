Don Matteo | Simone Montedoro racconta la terribile malattia che l’ha colpito | L’ex dell’Arcuri sconvolge i suoi fan

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 26 maggio 2022)è un volto celebre della televisione italiana soprattutto per la sua partecipazione alla fiction Don; noto anche per la sua relazione con l’attrice laziale Manuela Arcuri, hato dellache lo ha. Uno duro colpo che lo ha messo alla prova.è un attore apprezzatissimo del piccolo schermo noto al grande pubblico soprattutto per la partecipazione in molte serie televisive di successo. La sua non è sempre stata una vita semplice e recentemente hato la tragedia che lo ha travolto; un duro verdetto che gli ha diagnosticato una(fonte web)...