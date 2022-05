De Mita | Mattarella | “Per lui democrazia processo inesauribile”

Advertising

Dein prima fila, ma appena un po' più in ombra. Così, quando nel 1982 annunciò l'intenzione ... segnato da una tragedia familiare: Sergio. Per l'Iri, che all'epoca era tanta parte ...Sergio, il nostro presidente della Repubblica, fu parte di quella classe dirigente che Deallevò e sostenne. La visione di un politico si riconosce anche dalla disponibilità ad ...La sua battaglia nel Pd, De Mita l’aveva persa: ma non era il solo. “Se la politica è mestiere dura pochi anni, se è pensiero dura tutta la vita”, disse De Mita quella sera. La giornalista Chiara ...ROMA (ITALPRESS) – “La notizia della scomparsa di Ciriaco De Mita è motivo di grande tristezza. De Mita ha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con coerenza, passione e int ...