Advertising

fisco24_info : Confindustria Moda:ricavi primo trimestre +19,3%,oltre stime: Ma guerra impatta su export e su costi energia e mate… - TV7Benevento : Confindustria Moda: tessile, moda e abbigliamento chiude 2021 a 91,7 mld (+22,2%) - - mffashion_com : Confindustria moda, il tessile-accessorio oltre le stime nel primo trimestre (+19,3%) - Guibiz1980 : @CCiavaroli @annalisapanello @elevisconti @PaolaTavernaM5S Ho dato 2 dati certi:gruppo Gedi e Berlusca,ci aggiungo… - Paginetessili1 : La moda maschile italiana nel 2021-22 (Nota a cura del centro studi di Confindustria Moda per SMI) -… -

Il primo trimestre del 2022 si chiude con un rialzo del fatturato in media del 19,3%, superiore alle aspettative (+14%). A riferirlo è, la federazione italiana che riunisce le associazioni dei settori tessile,e accessorio (Tma), che ha presentato in una conferenza stampa i principali dati consuntivi e le ...Il 2021 si è chiuso 'in grande spolvero' per il settore tessile,e abbigliamento italiano. Lo ha detto Gianfranco Di Natale, direttore generale di, durante una conferenza stampa relativa ai dati consuntivi del primo trimestre del 2022. Sulla base delle elaborazioni del Centro Studi di, la stima di fatturato ...Era ancora al 42% nel quarto trimestre 2021. E' quanto emerge dai dati di Confindustria Moda, forniti in occasione dei dati consuntivi del primo trimestre 2022 e le previsioni relative al primo ...Il primo trimestre del 2022 si chiude con un rialzo del fatturato in media del 19,3%, superiore alle aspettative (+14%). (ANSA) ...