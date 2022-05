Concorso straordinario bis secondaria | Anief | “Perché i docenti delle paritarie non possono partecipare?”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 maggio 2022) “Svolgere servizio come insegnante nella scuola primaria comporta i medesimi doveri di chi opera negli istituti statali: la legge dice che sono insegnamenti equivalenti. Per quale motivo, allora, le supplenze svolte nelle scuolenon devono essere considerati validi per accedereper 14milaprevisto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106/2021? L’avvocatura dello Stato dovrà spiegarlo ai giudici, ai qualisi accinge a chiedere spiegazioni per tutelare coloro che decideranno di farsi tutelare dai nostri legali“. Così in una nota stampa, il sindacato. “Chi difende le decisioni del ministero dell’Istruzione dovrà trovare dei motivi molto convincenti – spiega Marcello Pacifico, presidente ...