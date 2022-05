Capodimonte, in giunta c’è già l’effetto Mattarella: via libera al restyling di via Miano e Santa Maria ai Monti (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Napoli. Nel primo pomeriggio è prevista una sua visita presso il Museo e il Real Bosco di Capodimonte. E proprio di Capodimonte si è parlato nel corso della giunta comunale di oggi: su proposta dell’assessore Cosenza, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di Via di Miano per il tratto compreso tra viale Colli Aminei e via Nuova San Rocco, e di via Santa Maria ai Monti per il tratto compreso tra la Chiesa di Santa Maria ai Monti e l’ingresso al Bosco di Capodimonte”. L’opera è compresa nel più ampio Contratto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, il Presidente della Repubblica Sergiotorna a Napoli. Nel primo pomeriggio è prevista una sua visita presso il Museo e il Real Bosco di. E proprio disi è parlato nel corso dellacomunale di oggi: su proposta dell’assessore Cosenza, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di Via diper il tratto compreso tra viale Colli Aminei e via Nuova San Rocco, e di viaaiper il tratto compreso tra la Chiesa diaie l’ingresso al Bosco di”. L’opera è compresa nel più ampio Contratto ...

