Brasile, trovato un puma nei bagni di una scuola elementare (Di giovedì 26 maggio 2022) Curioso per un puma ritrovarsi nei bagni di una scuola elementare. La domanda è come ci sia arrivato; ad avvistarlo per primo un bambino di nove anni. E' successo a Nova Lima, in Brasile, e i vigili ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Curioso per unritrovarsi neidi una. La domanda è come ci sia arrivato; ad avvistarlo per primo un bambino di nove anni. E' successo a Nova Lima, in, e i vigili ...

Advertising

SkySportF1 : Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne ex patron della F1 trovato con un'arma illegale #SkyMotori - La7tv : #la7retweet L'ex patron della Formula 1 voleva imbarcarsi su un volo verso la Svizzera con una pistola calibro 32 d… - fanpage : Arrestato l'ex patron della F1, Bernie Ecclestone - Eedaii : RT @fanpage: Arrestato l'ex patron della F1, Bernie Ecclestone - lomma_11 : Bernie Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne trovato con una pistola illegale in aeroporto La vera domanda è:… -