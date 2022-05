Annalaura Princiotto | “Sul palco sono a casa”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nonostante la giovane età,ha già condiviso ilcon cantautori del calibro di Giorgia e Toto Cotugno, oltre ad aprire i concerti per Francesco Sarcina e per gli Zero Assoluto. Il suo primo singolo, “Quaranta”, è il racconto di un disagio che tutti abbiamo condiviso nel corso del lungo lockdown. Molti scelgono uno pseudonimo o mantengono solo il nome, tu invece ti presenti senza maschere. Raccontami un po’ questa scelta. “Feci una videochiamata con Francesco Facchinetti, che mi consigliò di esibire il mio nome. Mi disse: ‘È tuo e nessuno potrò mai copiarlo’. Poinon è proprio un nome comune, quindi ho deciso di tenerlo”. Quando hai capito che la musica rappresentava più di un semplice hobby? “In realtà l’ho sempre saputo. La mia è una famiglia ...