Addio a Ray Liotta | memorabile in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il cinema americano è sotto choc. I media online Deadline ha appena annunciato la morte di Rayall'età di 67 anni. L'attore sarebbe morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film Dangerous Waters. Reso famoso daper il ruolo di Henry Hill nel classico, l'attore è stato una delle figure più importanti del mondo del cinema. Uno dei protagonisti dell'industria hollywoodiana negli anni '90, prima di cadere in disgrazia alla fine degli anni 2000. Dopo le notevoli interpretazioni in Cogan: Killing Them Softly di Andrew Dominik e in Come un tuono di Derek Cianfrance nel 2012, Rayè lentamente tornato in scena nel cinema americano. Apparso le ultime volte in Storia di un matrimonio nel 2019 e un anno fa ...