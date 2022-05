**Ucraina: Mariupol dopo l'assedio, tra macerie e distruzione città tenta di rinascere (video)** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Passeggiando per le vie di Mariupol, in queste ore, sembra di sentirsi osservati da centinaia di occhi neri e inquietanti. Sono le finestre sventrate dal fuoco di missili e razzi, che sembrano uscire dalle 'orbite' di palazzi diroccati nel silenzio assordante di una città sotto choc, che tenta di ripartire. E' quanto mostrano le immagini, pubblicate in esclusiva dall'Adnkronos, della città un tempo fiore all'occhiello dell'Ucraina orientale, centro nevralgico di scambi commerciali e culturali che si affaccia sul Mar d'Azov. All'indomani dell'assedio finale all'acciaieria Azovstal, con la resa dei militari ucraini dopo giorni di strenua resistenza, la città sembra urlare nel silenzio. Palazzi diroccati, vetri frantumati, decine di carcasse ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Passeggiando per le vie di, in queste ore, sembra di sentirsi osservati da centinaia di occhi neri e inquietanti. Sono le finestre sventrate dal fuoco di missili e razzi, che sembrano uscire dalle 'orbite' di palazzi diroccati nel silenzio assordante di unasotto choc, chedi ripartire. E' quanto mostrano le immagini, pubblicate in esclusiva dall'Adnkronos, dellaun tempo fiore all'occhiello dell'Ucraina orientale, centro nevralgico di scambi commerciali e culturali che si affaccia sul Mar d'Azov. All'indomani dell'finale all'acciaieria Azovstal, con la resa dei militari ucrainigiorni di strenua resistenza, lasembra urlare nel silenzio. Palazzi diroccati, vetri frantumati, decine di carcasse ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 200 corpi sono stati trovati a Mariupol tra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei… - RaiNews : Ecco come la televisione di Stato ha raccontato al popolo russo la resa del battaglione Azov dall'acciaieria Azovst… - riotta : Solo un corridoio di 25 km tiene aperta la strada #Severodonetsk accerchiata dai russi #Ucraina . Come a #Mariupol… - Stefano85626727 : RT @tempoweb: 'I russi li stanno macinando', #Quirico da brividi a #tagadà: mezza #Ucraina non esiste più #donbass #guerra #russia #iltempo… - Carlo10309 : RT @a_lambardi: 'Quando ci siamo nascosti in una scuola, di fronte hanno messo un mortaio che attirava il fuoco su di sè. Così facendosi sc… -