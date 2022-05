Uccisa e fatta a pezzi: il 6 giugno i funerali di Carol Maltesi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Saranno celebrati il 6 giugno prossimo a Sesto Calende (Varese) i funerali di Carol Maltesi, 26 anni, Uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana nell'abitazione della giovane a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Saranno celebrati il 6prossimo a Sesto Calende (Varese) idi, 26 anni,dal vicino di casa Davide Fontana nell'abitazione della giovane a ...

Advertising

AnsaLombardia : Uccisa e fatta a pezzi: il 6 giugno i funerali di Carol Maltesi. In carcere il vicino di casa reo confesso, Davide… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Torna “Chi l’ha visto?” “Lui mi fece ritirare la denuncia”: Agata Scuto uccisa e fatta sparire? #Mercoledì #25maggio… - vitademee : Mi sono fatta il fettamisu con lo yogurt a vaniglia e il cacao, sto talmente uccisa che sono euforica per questa colazione che farò domani - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Torna “Chi l’ha visto?” “Lui mi fece ritirare la denuncia”: Agata Scuto uccisa e fatta sparire? #Mercoledì #25maggio… - cristin86212732 : RT @Moonlightshad1: Se gli avessero dato un anno per ogni persona uccisa o fatta ammazzare sarebbe dovuto restare in carcere almeno 200 ann… -