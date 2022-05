Texas, il Papa: 'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Papa e il suo dolore: 'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas'. Al termine dell'udienza generale, il Pontefice ha rivolto il pensiero alla sparatoria in Texas che ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ile il suo dolore: 'Ho ilper lain'. Al termine dell'udienza generale, il Pontefice ha rivolto il pensiero alla sparatoria inche ha ...

Advertising

infoitinterno : Strage in Texas, Papa Francesco: “Ho il cuore affranto” - SalvoCernuzio : Strage in #Texas, Francesco: è tempo di dire basta al traffico indiscriminato di armi - BeppeSammartino : RT @Tornielli: Strage in Texas, Francesco: è tempo di dire basta al traffico indiscriminato di armi - Vatican News - RaffaeleBrogna : Vi sembra normale che negli #USA si venda ai bambini la riproduzione fedele e letale del fucile d’assalto usato ne… - Tornielli : Strage in Texas, Francesco: è tempo di dire basta al traffico indiscriminato di armi - Vatican News -