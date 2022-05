Salvatore Frega, il compositore più seguito sui social: “La musica classica è in crisi? Colpa nostra, ma così faremo tornare il pubblico” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver studiato pianoforte ed essersi diplomato al Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza sotto la guida del maestro Grazia Amato, si è trasferito alla Scuola di musica di Fiesole, dove si è diplomato in composizione. Nello stesso periodo ha frequentato l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e ha conseguito l’alto perfezionamento con Ivan Fedele. Ha studiato con intensità e dedizione Salvatore Frega. Il pianista e compositore, classe 1989, di Firmo, in provincia di Cosenza ha avuto grandi riconoscimenti, soprattutto internazionali come compositore. “Come aver vinto la medaglia d’argento a the Global Music Awards a Los Angeles nel 2018. Partecipai a questo contest in cui gareggiavano circa 4000 compositori da tutto il mondo. Avevo 29 anni e lo vinsi con una ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver studiato pianoforte ed essersi diplomato al Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza sotto la guida del maestro Grazia Amato, si è trasferito alla Scuola didi Fiesole, dove si è diplomato in composizione. Nello stesso periodo ha frequentato l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e ha conl’alto perfezionamento con Ivan Fedele. Ha studiato con intensità e dedizione. Il pianista e, classe 1989, di Firmo, in provincia di Cosenza ha avuto grandi riconoscimenti, soprattutto internazionali come. “Come aver vinto la medaglia d’argento a the Global Music Awards a Los Angeles nel 2018. Partecipai a questo contest in cui gareggiavano circa 4000 compositori da tutto il mondo. Avevo 29 anni e lo vinsi con una ...

Advertising

salvatore_irato : RT @OGiannino: Ma di questo tema qui e delle stragi di civili per mano russa, a Berlusconi e Salvini frega meno di zero? Non c’è mai un sol… - Pannocchio13 : @EmpfindsamerS E a questo proposito, diciamocela tutta: non me ne frega niente se la messa è in latino, in italiano… -