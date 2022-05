Putin concede la cittadinanza russa nelle zone occupate (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che semplifica il procedimento per ottenere la cittadinanza russa per chi risiede nelle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhia, occupate dalle truppe di Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina. Un decreto di Mosca semplifica l’ottenimento della cittadinanza russa nelle regioni di Kherson e Zaporizhia Il nuovo decreto – secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti – modifica il testo del documento con il quale nell’aprile del 2019 le autorità russe avevano giù semplificato l’iter per l’ottenimento della cittadinanza russa per chi abita nelle zone del sud-est dell’Ucraina di fatto controllate dai separatisti filorussi delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto che semplifica il procedimento per ottenere laper chi risiederegioni ucraine di Kherson e Zaporizhia,dalle truppe di Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina. Un decreto di Mosca semplifica l’ottenimento dellaregioni di Kherson e Zaporizhia Il nuovo decreto – secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti – modifica il testo del documento con il quale nell’aprile del 2019 le autorità russe avevano giù semplificato l’iter per l’ottenimento dellaper chi abitadel sud-est dell’Ucraina di fatto controllate dai separatisti filorussi delle ...

