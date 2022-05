Processo Ruby ter, pm: “Condannare Berlusconi a 6 anni e Karima a 5” (Di mercoledì 25 maggio 2022) - Richieste durissime, da parte della pubblica accusa, contro Silvio Berlusconi e Karima nel Processo Ruby ter, che si celebra a Milano. Il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari, e 5 anni di reclusione nei confronti di Karima El Mahroug L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) - Richieste durissime, da parte della pubblica accusa, contro Silvionelter, che si celebra a Milano. Il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6di reclusione per Silvio, imputato per corruzione in atti giudiziari, e 5di reclusione nei confronti diEl Mahroug L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma basta, non se ne può più! 12 giug… - repubblica : Processo Ruby ter, per Berlusconi chiesta la condanna a sei anni - SkyTG24 : Processo Ruby ter, chiesta condanna a 6 anni per Silvio Berlusconi - popoloZeta : RT @matteosalvinimi: Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma basta, non se ne può più! 12 giugno,… - GuglielmoIavaro : RT @TgLa7: La procura di #Milano ha chiesto di condannare a cinque anni di reclusione Karima '#Ruby' El Mahroug imputata nel processo #Ruby… -