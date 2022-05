Pac-Man atterra in Fortnite | un evento che molti fan attendevano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Mancava praticamente solo lui alla festa. Pac-Man, la leggendaria pallina mangia-fantasmi che ha caratterizzato le estati degli anni ’80, è pronta a fare il suo debutto nel sempre più vasto e variegato roster di. Ecco quando e come verrà introdotto il personaggio. Pac-Manin– 240522 www.computermagazine.itUnda segnare sul calendario: il mangia-fantasmi per eccellenza, Pac-Man, è pronto a conquistare una nuova generazione di videogiocatori e videogiocatrici. Dopo essersi divorato fantasmini per tutti gli anni ’80 e buona parte degli anni ’90, la popolarità di Pac-Man è inesorabilmente scemata con l’avvento delle nuove tecnologie. Ma l’introduzione del personaggio, che richiama il mitico protagonista delle estati di buona parte dei videogiocatori, potrebbe dare un netto cambio al corso ...

... Arkanoid,, Ghost 'n Goblins, Golden Axe e molti altri), a cura dell'associazione BitRetrò - Area Star Wars, dove Jedi e Sith si sfideranno a colpi di spade laser e sfileranno in una parata ...42 anni diha aperto la strada degli Arcade perché è stato il primo videogames in assoluto a entrare nell'immaginario collettivo, rendendo le sale giochi un luogo frequentatissimo, ...Lo sviluppatore del battle royale più giocato al mondo ha annunciato una nuova sorpresa per i fan più “datati”: Pac-Man. Nuova collaborazione per Fornite: Pac-Man Come pubblicato sul blog ufficiale ...Per festeggiare i suoi 42 anni, l’iconica palla gialla creata annuncia una serie di novità, tra cui la release di Pac-Man Museum+ ...