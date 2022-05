(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una distesa diche non smette di spuntare dai cumuli di macerie dei bombardamenti e dalle fosse comuni scavate in tutta fretta. Al novantesimo giorno di guerra, mentre la nuova offensiva russa ...

Una distesa diche non smette di spuntare dai cumuli di macerie dei bombardamenti e dalle fosse comuni ...Kiev torna a fare la conta dei morti con le pile di cadaveri scoperte da Bucha aDi conseguenza gliche ci sono stati aora potrebbero drammaticamente ripetersi a Severodonetsk, ma l'esercito russo starebbe attaccando senza sosta anche le città di Lyschansk e ... Orrori da Mariupol a Kiev, 200 corpi in un rifugio - Mondo Una distesa di orrori che non smette di spuntare dai cumuli di macerie dei bombardamenti e dalle fosse comuni scavate in tutta fretta. Al ...Di Lorenzo Bianchi “Mariupol cimitero”. Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco legittimo. Lo ha scritto su Telegram, raccontando che i corpi rinvenuti si trovavano da diverso tempo in un rifugi ...