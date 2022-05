Oggetti fuori posto che diventano prove di esistenza di civiltà aliene (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli ufologi e gli pseudoarcheologi chiamano OOPArt (acronimo derivato dall’inglese Out Of Place Artifacts, ossia reperti fuori posto) tutti quei manufatti che appaiono anacronistici. Oggetti fuori posto perché troppo in anticipo sui tempi. A coniare questo strano termine fu il naturalista e criptozoologo statunitense Ivan T. Sanderson. E ovviamente chi crede che gli alieni siano entrati in contatto con l’uomo più di duemila anni fa usa gli OOOArt come prove principali per sostenere la propria tesi. Ecco il geode di Coso, il più famoso dei presunti “OOPArt” (wikipedia) – www.curiosauro.itProvare l’esistenza degli alieni tramite gli Oggetti fuori posto Esistono davvero gli OOOArt? In realtà sì. Sono tutti quei reperti ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli ufologi e gli pseudoarcheologi chiamano OOPArt (acronimo derivato dall’inglese Out Of Place Artifacts, ossia reperti) tutti quei manufatti che appaiono anacronistici.perché troppo in anticipo sui tempi. A coniare questo strano termine fu il naturalista e criptozoologo statunitense Ivan T. Sanderson. E ovviamente chi crede che gli alieni siano entrati in contatto con l’uomo più di duemila anni fa usa gli OOOArt comeprincipali per sostenere la propria tesi. Ecco il geode di Coso, il più famoso dei presunti “OOPArt” (wikipedia) – www.curiosauro.itProvare l’degli alieni tramite gliEsistono davvero gli OOOArt? In realtà sì. Sono tutti quei reperti ...

