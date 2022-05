Newcastle | concorrenza dell'Aston Villa per un difensore

Advertising

gilnar76 : Mercato #Milan, concorrenza del Newcastle per Lingard #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Milan News 24

La fitta, anche in Inghilterra con l'interessamento dele dell'Arsenal , potrebbe però far alzare il prezzo tagliando fuori il West Ham che, in quel caso, virerebbe su Andrea ...Certo, una bella mano gliel'ha data l'Arsenal, lunedì sconfitto dal. Antonio Conte ©...possono 'accontentare' Conte con un blitz che metterebbe definitivamente fuori gioco la, ben ... Mercato Milan, concorrenza del Newcastle per Lingard Il Milan sul calciomercato vuole stringere i tempi per Sven Botman: attenzione però al Newcastle che non molla la presa ...Affare in dirittura d'arrivo quello che vedrebbe Jesse Lingard, fantasista di proprietà del Manchester United, fare ritorno al West Ham ...