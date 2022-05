M5S: bilancio Fb amaro per Giarrusso dopo addio, persi 800 follower e pioggia di insulti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - L'addio di Dino Giarrusso al M5S ha un primo bilancio amaro, per lo meno soppesando la pagina Facebook dell'ex iena, ormai anche 'ex' grillino. Nel giro di poche ore l'eurodeputato eletto in Sicilia, in un collegio uninominale, ha perso circa 800 follower, passando da quota 195.651 a 194.916 in poche ore. Ma soprattutto, sui suoi profili social sono piovuti migliaia di insulti, oltre 2.300 solo su Fb. Una condanna al suo atteggiamento pressoché unanime, insieme alla richiesta -levatasi a gran voce anche per le posizioni tenute in passato da Giarrusso sulla questione- di lasciare "la poltrona" e dimettersi dalla carica di eurodeputato. "Finirai nell'oblio..... Un nuovo movimento, ma de ché? Dello 0%", si legge tra i commenti. E ancora: "Mi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - L'di Dinoal M5S ha un primo, per lo meno soppesando la pagina Facebook dell'ex iena, ormai anche 'ex' grillino. Nel giro di poche ore l'eurodeputato eletto in Sicilia, in un collegio uninominale, ha perso circa 800, passando da quota 195.651 a 194.916 in poche ore. Ma soprattutto, sui suoi profili social sono piovuti migliaia di, oltre 2.300 solo su Fb. Una condanna al suo atteggiamento pressoché unanime, insieme alla richiesta -levatasi a gran voce anche per le posizioni tenute in passato dasulla questione- di lasciare "la poltrona" e dimettersi dalla carica di eurodeputato. "Finirai nell'oblio..... Un nuovo movimento, ma de ché? Dello 0%", si legge tra i commenti. E ancora: "Mi ...

Advertising

TV7Benevento : M5S: bilancio Fb amaro per Giarrusso dopo addio, persi 800 follower e pioggia di insulti - - petregiamp : @Manuel_Mandel @Tito99336023 @Agenzia_Ansa Arriviamo nel 2019...governo gialloverde...a luglio il presidente della… - lucia25968868 : RT @marcocarezzano: Ma voi ve le ricordate le baggianate che dicevano i responsabili economici di Lega e M5S per giustificare quota 100, Rd… - FrancoZerlenga : pura informazione dello scemo Bersani - scambio i nazi fascisti M5S come gente di sinistra -la Russia nel 1991 ebbe… - tizziviola : RT @marcocarezzano: Ma voi ve le ricordate le baggianate che dicevano i responsabili economici di Lega e M5S per giustificare quota 100, Rd… -