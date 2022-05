LIVE Fognini-Van De Zandschulp 4-6 6-7, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’olandese vince il secondo set al tie break (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 secondo set beffardo per Fabio Fognini che termina il parziale con un problema alla caviglia e buttando la racchetta a terra. Botic Van de Zandschulp conquista il parziale in 57 minuti al tie-break, rimontando da 1-5 sotto grazie a due break ottenuti: 7 punti a 2 senza storia per l’olandese. FINE secondo SET 2-7 secondo SET VAN DE Zandschulp! 2-6 QUATTRO SET POINT PER l’olandese 2-5 Buona risposta di Van de Zandschulp. 2-4 In corridoio la risposta dell’olandese. 1-4 Fognini prova a spingere ma non trova il campo. 1-3 Palla corta vincente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48set beffardo per Fabioche termina il parziale con un problema alla caviglia e buttando la racchetta a terra. Botic Van deconquista il parziale in 57 minuti al tie-, rimontando da 1-5 sotto grazie a dueottenuti: 7 punti a 2 senza storia per. FINESET 2-7SET VAN DE! 2-6 QUATTRO SET POINT PER2-5 Buona risposta di Van de. 2-4 In corridoio la risposta del. 1-4prova a spingere ma non trova il campo. 1-3 Palla cortante ...

