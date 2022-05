L'Europa lancia la task force, da chi arriverà il gas (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione europea ha istituito una nuova task force all'interno della sua direzione generale dell'Energia, per fornire supporto alla piattaforma energetica dell'Ue e attuare l'obiettivo REPowerEU di diversificazione dell'approvvigionamento. A seguito di un mandato del Consiglio europeo del marzo 2022, la Commissione e gli Stati membri hanno istituito la piattaforma energetica dell'Ue per coordinare le misure volte a garantire l'approvvigionamento energetico per l'Ue, anche attraverso l'acquisto comune volontario di gasdotti, Gnl e idrogeno. La nuova task force contribuirà a realizzare l'obiettivo di REPowerEu di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai Paesi vicini di avere accesso a forniture di energia alternativa a prezzi accessibili nei ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione europea ha istituito una nuovaall'interno della sua direzione generale dell'Energia, per fornire supporto alla piattaforma energetica dell'Ue e attuare l'obiettivo REPowerEU di diversificazione dell'approvvigionamento. A seguito di un mandato del Consiglio europeo del marzo 2022, la Commissione e gli Stati membri hanno istituito la piattaforma energetica dell'Ue per coordinare le misure volte a garantire l'approvvigionamento energetico per l'Ue, anche attraverso l'acquisto comune volontario di gasdotti, Gnl e idrogeno. La nuovacontribuirà a realizzare l'obiettivo di REPowerEu di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai Paesi vicini di avere accesso a forniture di energia alternativa a prezzi accessibili nei ...

