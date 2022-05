L'affondo del consigliere di Zelensky contro l'Europa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il consigliere di Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina si trova in una situazione difficile a est per "colpa diretta" dell'Europa, in particolare a causa di un "blocco pro-Putin" formato da diversi Paesi tra cui la Germania Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildiha dichiarato che l'Ucraina si trova in una situazione difficile a est per "colpa diretta" dell', in particolare a causa di un "blocco pro-Putin" formato da diversi Paesi tra cui la Germania

Advertising

pep_qui : Buonasera @LeonettiFrank . Ho letto in più parti la possibilità di un affondo del Chelsea per De ligt. C'è davvero… - SvSport1 : Calcio, Albenga. Marinelli vuole stringere i tempi, l'affondo per il club ingauno potrebbe arrivare prima del previ… - fausboia : #tappa16 oggi punto sul primo grande affondo del signor CARAPAZ! @landimarcov @simobulgarelli - zazoomblog : IL MATTINO – Napoli: affondo per Barak la richiesta del Verona - #MATTINO #Napoli: #affondo #Barak… - infoitsport : IL MATTINO – Napoli: affondo per Barak, la richiesta del Verona -