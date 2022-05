Ladispoli | parabrezza si stacca dall’auto rimorchiata e colpisce un ciclista

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– Unè stato gravemente ferito daldi un’auto trasportata da un carro attrezzi. E’ successo intorno alle 16.30 di martedì pomeriggio sulla via Aurelia, all’altezza del poliambulatorio di. L’uomo, che abita a Borgo San Martino, stava viaggiando in direzione Cerveteri quando è stato colpito in pieno dal vetro anteriore del veicolo rimorchiato. Un’immagine dell’incidente di martedì Il conducente del carro attrezzi, però, non si è fermato, lasciando il, un 57enne, sull’asfalto. Trasportato d’urgenza al Gemelli di Roma, ora l’uomo lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. “Prego chiunque abbia visto qualcosa di contattare me o direttamente la Polizia di Civitavecchia”, scrive la moglie Elisa sui social. “Chiedo a tutti voi ...

