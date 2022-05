Juve Pogba, Nedved vuole accelerare: si teme l’insidia del Psg (Di mercoledì 25 maggio 2022) Juve Pogba, Nedved vuole accelerare per riportare Paul a Torino perché teme le insidie del Psg in ottica rilancio Tuttosport questa mattina fa il punto sulla situazione Juve Pogba. Il francese ha aperto al suo ritorno a Torino, ma finché le carte sono firmate non si può cantare vittoria. Lo stesso Nedved vorrebbe accelerare perché teme l’inserimento del Psg che potrebbe far vacillare il centrocampista. Dirigenza bianconera al lavoro per regalare il primo colpo top ad Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)per riportare Paul a Torino perchéle insidie del Psg in ottica rilancio Tuttosport questa mattina fa il punto sulla situazione. Il francese ha aperto al suo ritorno a Torino, ma finché le carte sono firmate non si può cantare vittoria. Lo stessovorrebbeperchél’inserimento del Psg che potrebbe far vacillare il centrocampista. Dirigenza bianconera al lavoro per regalare il primo colpo top ad Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

