Guendalina Tavassi torna in Italia. Ecco cos'è successo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Guendalina Tavassi rientra a Roma. Ad aspettarla una serie di sorprese Dopo aver rinunciato alla possibilità di diventare la vincitrice dell'Isola Dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi riera in Italia con i compagni di avventura Blind, Alessandro e Licia. Per i quattro naufraghi il viaggio è stato lungo ma ricco di aneddoti divertenti e di siparietti ai limiti del surreale, soprattutto tra Guendalina e Alessandro, proprio i due personaggi favoriti dell'edizione in corso del reality show. Al rientro a Roma, Guendalina trova la casa addobbata con le immagini della famiglia e del suo compagno, lEccornie di varia natura, la sua cioccolata preferita e un'atmosfera che la riporta immediatamente sull'isola. Le piogge delle ultime 24 ore, infatti, fanno ...

