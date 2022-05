Festival di Cannes 2022, i look sull’ottavo red carpet (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ottavo giorno di red carpet al Festival di Cannes. Tantissime le star attese e, tra i look più glamour, spicca quello vintage di Bella Hadid firmato Versace e quello total pink di Paola Turani. La seconda settimana del Festival di Cannes 2022 è ripartita con una marcia in più. Le celebrità accorrono per assistere dal vivo ad uno dei red carpet più ambiti a livello internazionale (se non al mondo). L’ottavo appuntamento da tappeto rosso vede tornare in Costa Azzurra anche Bella Hadid. La top model, dopo il successo della precedente edizione, ha optato per un look elegante e sensuale, ma che di scenografico – a dispetto dell’anno scorso – ha ben poco. Festival di Cannes 2022. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ottavo giorno di redaldi. Tantissime le star attese e, tra ipiù glamour, spicca quello vintage di Bella Hadid firmato Versace e quello total pink di Paola Turani. La seconda settimana deldiè ripartita con una marcia in più. Le celebrità accorrono per assistere dal vivo ad uno dei redpiù ambiti a livello internazionale (se non al mondo). L’ottavo appuntamento da tappeto rosso vede tornare in Costa Azzurra anche Bella Hadid. La top model, dopo il successo della precedente edizione, ha optato per unelegante e sensuale, ma che di scenografico – a dispetto dell’anno scorso – ha ben poco.di. Crediti: ...

DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - rulajebreal : La premiere del Festival di Cannes è stata fermata temporaneamente a causa di un gruppo di attiviste sul tappeto r… - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - Dimsuonosoft : RT @TrovaRoma_Rep: Protagonista del nuovo #TrovaRoma è #MarioMartone. Il regista, in concorso al @Festival_Cannes con il film “Nostalgia”,… - wolfbywolf : @TommasoRagno @Festival_Cannes @medusa_film Grande attore e gran fico, Tommaso. -