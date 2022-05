Europei Under 17 2022: non riesce la rimonta all’Italia, in semifinale ci va l’Olanda (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Italia abbandona gli Europei Under 17 tra gli applausi, cedendo a una fortissima Olanda. La selezione allenata da Bernardo Corradi soffre nel primo tempo la superiorità tecnica degli avversari, ma nel secondo tempo accorciano e inseguono un pareggio che non arriva: 2-1 il risultato a favore degli Oranje, che in semifinale affronteranno la vincente tra Danimarca e Serbia. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE LA PARTITA – l’Olanda è subito pericolosa con Slory, che si propone per l’uno contro uno sulla destra, vinto da Mane. Di fatto, sono gli Oranje a comandare le azioni nel primo tempo, dove gli azzurrini fanno fatica. Al 27?, l’Olanda passa in vantaggio: Magro è bravo a immolarsi in uscita su Breinburg, ma la palla rimane in area azzurra e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Italia abbandona gli17 tra gli applausi, cedendo a una fortissima Olanda. La selezione allenata da Bernardo Corradi soffre nel primo tempo la superiorità tecnica degli avversari, ma nel secondo tempo accorciano e inseguono un pareggio che non arriva: 2-1 il risultato a favore degli Oranje, che inaffronteranno la vincente tra Danimarca e Serbia. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE LA PARTITA –è subito pericolosa con Slory, che si propone per l’uno contro uno sulla destra, vinto da Mane. Di fatto, sono gli Oranje a comandare le azioni nel primo tempo, dove gli azzurrini fanno fatica. Al 27?,passa in vantaggio: Magro è bravo a immolarsi in uscita su Breinburg, ma la palla rimane in area azzurra e ...

Advertising

sportface2016 : #EuroU17: non riesce la rimonta all'#Italia, in semifinale ci va l'#Olanda - CarloBorza : RT @NicSantolini: Recap di fine stagione ????: quali sono stati i migliori giovani (under 22) del 2021/22 nei Top 5 campionati europei? Focu… - wordsandmore1 : #25maggio 91° #RussiaUkraineWar, oltre #RomaFeyennoord #Berlinguer #Bastoni #Milan #Ibra tempo per #uominiedonne c… - zazoomblog : LIVE – Olanda-Italia 2-0 quarti di finale Europei Under 17 2022 (DIRETTA) - #Olanda-Italia #quarti #finale - LucaSacchetti16 : RT @1913parmacalcio: Il Crociato #Bonny chiamato dalla Francia Under 19 ???????? La nazionale disputerà due amichevoli il 9 e 11 giugno contro… -