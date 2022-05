DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: Landa ci prova, resistono Carapaz e Hindley. Nibali a 50? (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.02 SI PIANTA LEEMREIZE! Ha pagato lo scatto di Buitrago e si è inchiodato! Il colombiano transita per primo al GPM del Menador e si lancia in discesa! 17.02 Buitrago scatta e prova a staccare Leemreize, l’olandese resiste con i denti! 17.02 Poels si stacca da Landa, Carapaz e Hindley. Restano i magnifici 3 di questo Giro d’Italia. 17.02 BUITRAGO RIPRENDE LEEMREIZE! I due al comando si giocano la tappa, Carapaz è distante ben 3’35”. 17.01 Landa non è riuscito a staccare Carapaz e Hindley. 17.00 Buitrago sta andando a riprendere Leemreize. 16.59 Buitrago ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.02 SI PIANTA LEEMREIZE! Ha pagato lo scatto di Buitrago e si è inchiodato! Il colombiano transita per primo al GPM del Menador e si lancia in discesa! 17.02 Buitrago scatta ea staccare Leemreize, l’olandese resiste con i denti! 17.02 Poels si stacca da. Restano i magnifici 3 di questo. 17.02 BUITRAGO RIPRENDE LEEMREIZE! I due al comando si giocano la tappa,è distante ben 3’35”. 17.01non è riuscito a staccare. 17.00 Buitrago sta andando a riprendere Leemreize. 16.59 Buitrago ...

