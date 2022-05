Dettagli sul refarming in Toscana per province e comuni da oggi 25 maggio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Parte25ilin: gli interventi tecnici specifici per la regione del centro Italia prendono il via proprio in queste ore e andranno avanti per svariati giorni, anche per una buona parte di giugno. Di seguito sono chiariti tutti i passaggi programmati per gli interventi, così comecati anche dal Ministero dello Sviluppo Economico da tempo. Le primead essere interessate dalinsaranno Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, In una seconda fase toccherà poi a Livorno e Pisa. Ancora, in una fase conclusiva, spetterà poi a Siena, Arezzo e Grosseto essere le protagoniste proprio dei lavori. Naturalmente poi, all’interno delle singole, si saranno dei distinguo ...