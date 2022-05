Covid, le notizie di oggi, Fiaso: -48% malati in intensive, nessuno in 12 ospedali. LIVE (Di mercoledì 25 maggio 2022) Continua la discesa dei ricoveri Covid. Il numero di pazienti nei reparti ordinari e terapie intensive si è ridotto in una settimana del 16%. Il numero di positivi al coronavirus che si sono ammalati sul lavoro è pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,6% del complesso dei contagiati nazionali Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 maggio 2022) Continua la discesa dei ricoveri. Il numero di pazienti nei reparti ordinari e terapiesi è ridotto in una settimana del 16%. Il numero di positivi al coronavirus che si sono amsul lavoro è pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,6% del complesso dei contagiati nazionali

