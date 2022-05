Chi è Greg Abbott | il governatore che ha trasformato il Texas in un Far West | «Forza | acquistate più armi»

Leggi su corriere

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Repubblicano dell’ala trumpiana, al suo secondo mandato, ha ideato il provvedimento che consente a tutti di possedere e portare in strada pistole e fucili senza licenza. È stato in precedenza procuratore generale per 12 anni. È in sedia a rotelle da quando aveva 26 anni: gli cadde addosso una quercia mentre faceva jogging