X Factor 2022 | Dargen D’Amico giudice | la conferma dopo Fedez e Ambra

Leggi su dilei

(Di martedì 24 maggio 2022) Continua il momento d’oro dito oggi come terzoufficiale di X. L’artista, reduce del successo del Festival di Sanremo, si aggiunge aAngiolini, ufficializzati nelle scorse settimane. Le audizioni partiranno a giugno, ma c’è già grandissima attesa per la nuova edizione, in onda da settembre. Xè il nuovoè pronto a rinnovarsi per la sedicesima edizione, in onda il prossimo autunno: al timone ritroveremo Ludovico Tersigni per il secondo anno, ma sul bancone dei coach è in atto una vera e propria rivoluzione. Si parte dal tanto ...