UFFICIALE – Olivera arrivato a Villa Stuart | ad attenderlo il prof Canonico

Advertising

venezolano69 : @Torrenapoli1 Olivera ufficiale - DomPepeLiberato : @antorendina Giocatore scomparso dai radar da quando de Laurentiis parlò di Kvaratskhelia senza nominare Olivera, d… - dnapoli1997 : Olivera doveva essere ufficiale già qualche mese fa ma alla fine la latrina non vuole pagare la clausola di 20 mili… - Naples___ : @Dottore1926 @Chiariello_CS @Guido17595958 Olivera nn ufficiale ancora... -

Il Napoli chiude il secondo colpo di mercato e copre un 'buco' storico della sua ...Il Napoli mette a segno un nuovo colpo di mercato. La società del presidente De Laurentiis non perde tempo e si assicura Mathias, esterno sinistro che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Getafe. L'annuncio non è arrivato dalla società azzurra bensì da della spagnola con il presidente Angel Torres che ha ...Mathías Olivera sosterrà nella giornata di oggi le visite mediche e molto presto diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli ...Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma impazzano le voci relative alle ... Queste le sue parole: "Mathias Olivera è ormai un calciatore del Napoli. Il terzino effettuerà le visite ...