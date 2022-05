Ucraina: Alfieri (Pd), 'rischio in Nord Africa, impegno comune per evitare carestia' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Alla luce delle notizie che giungono, con il grave rischio di una situazione di crescente instabilità nel Nord Africa, penso sia necessario che ci sia un impegno comune, in Europa e non solo, per evitare una carestia. Bene ha fatto Enrico Letta a porre questo tema come prioritario. Serve il coinvolgimento di tutti, anche della Russia, per sbloccare il commercio di grano e permettere all'Ucraina, attraverso una operazione umanitaria, di esportare il grano bloccato a Odessa”. Così il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Alla luce delle notizie che giungono, con il gravedi una situazione di crescente instabilità nel, penso sia necessario che ci sia un, in Europa e non solo, peruna. Bene ha fatto Enrico Letta a porre questo tema come prioritario. Serve il coinvolgimento di tutti, anche della Russia, per sbloccare il commercio di grano e permettere all', attraverso una operazione umanitaria, di esportare il grano bloccato a Odessa”. Così il senatore Alessandro, capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama.

