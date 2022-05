Tensione a Tirana: protagonisti degli scontri alcuni tifosi Feyenoord. Un albanese ferito (Di martedì 24 maggio 2022) Inizia a scaldarsi la situazione ordine pubblico a Tirana, dove domani è in programma la finale di Conference League. A preoccupare, ad ora, i tifosi del Feyenoord che, complice qualche birra di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Inizia a scaldarsi la situazione ordine pubblico a, dove domani è in programma la finale di Conference League. A preoccupare, ad ora, idelche, complice qualche birra di ...

Advertising

Gazzetta_it : Tensione a Tirana: protagonisti degli scontri alcuni tifosi Feyenoord. Un albanese ferito #Conference League - CorSport : #Totti in tensione per la #Roma: 'A #Tirana vorrei giocare anche io' - luroma__ : RT @romaforever_it: Totti in tensione per la Roma: 'A Tirana vorrei giocare anche io' - romaforever_it : Totti in tensione per la Roma: 'A Tirana vorrei giocare anche io' - salvione : Totti in tensione per la Roma: 'A Tirana vorrei giocare anche io' -