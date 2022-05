Studio Ue, con il Covid più colpite le economie basate sul turismo (Di martedì 24 maggio 2022) BRUXELLES - Quando la pandemia ha raggiunto l'Europa all'inizio del 2020, Stati ed enti locali hanno intrapreso delle azioni per arginare la diffusione del virus e mitigare gli effetti della crisi ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) BRUXELLES - Quando la pandemia ha raggiunto l'Europa all'inizio del 2020, Stati ed enti locali hanno intrapreso delle azioni per arginare la diffusione del virus e mitigare gli effetti della crisi ...

Advertising

marattin : Mi dispiace per lei, ma non ho fatto nessun incidente mortale andando in studio. E anzi vado pure a mangiare ora. M… - enpaonlus : Lo studio: i bambini con un cane o con più fratelli sono più protetti dal morbo di Crohn - La Stampa ?@RaiNews? ?… - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Francesca Mannocchi, con un nuovo reportage sulla guer… - lostinthefir : sto guardando cinquanta sfumature di rosso su canale 5 in chiamata con una mia amica mentre studio sto provando del… - franco_ss1 : RT @deldit: @BrunoTabacci perché ripete tutte le settimane questa falsità sulla Crimea? La Repubblica autonoma di Crimea ha deciso democrat… -