Si presentano i tre candidati sindaco di Rinascimento Partenopeo nel Cilento (Di martedì 24 maggio 2022) Profili imprenditoriali e manageriali al servizio di piccole comunità allo scopo di favorire i processi di crescita anche nel solco dell'arrivo dei fondi Pnrr. Rinascimento Partenopeo, il movimento politico fondato dall'avvocato Riccardo Guarino, scende in campo alle amministrative 2022 giocando un ruolo da protagonista. Il gruppo ha lanciato tre candidati sindaco in altrettante realtà del Cilento: a Magliano Vetere corre Anna Ferrentino; Guido Guida punta a guidare l'amministrazione di Prignano Cilento; a Rutino, invece, si batterà Leonardo Lasala. Ad appoggiarli sono liste tutte 'made in Rinascimento'. «La politica è servizio e noi vogliamo mettere a disposizione di piccole realtà le nostre competenze», spiega l'avvocato Guarino. «Vogliamo portare una ventata di ...

