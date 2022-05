Settefrati, il luogo mistico a un’ora da Roma con paesaggi incantevoli (Di martedì 24 maggio 2022) Avete mai sentito parlare della Valle di Canneto? E’ uno dei luoghi più suggestivi che si trova ai confini tra Lazio, Abruzzo e Molise. Stiamo parlando precisamente di Settefrati, un piccolo comune di meno di 1000 abitanti. Chiunque lo abbia visitato ha potuto notare la maestosità del posto e il lato meraviglioso che lascia a bocca aperta tutti i turisti. LEGGI ANCHE:–Il borgo delle streghe ad un’ora da Roma: dove si trova e la leggenda ‘magica’ Settefrati, alcune curiosità sul luogo Settefrati è un luogo incantato che si estende lungo una piazza che racchiude tutto il paese. Stiamo parlando di Piazza del Municipio caratterizzata da selciato in sanpietrini, affacciano la Sede del Comune e la Chiesa di Santo Stefano. Vicino alla Chiesa si sviluppa una ... Leggi su funweek (Di martedì 24 maggio 2022) Avete mai sentito parlare della Valle di Canneto? E’ uno dei luoghi più suggestivi che si trova ai confini tra Lazio, Abruzzo e Molise. Stiamo parlando precisamente di, un piccolo comune di meno di 1000 abitanti. Chiunque lo abbia visitato ha potuto notare la maestosità del posto e il lato meraviglioso che lascia a bocca aperta tutti i turisti. LEGGI ANCHE:–Il borgo delle streghe adda: dove si trova e la leggenda ‘magica’, alcune curiosità sulè unincantato che si estende lungo una piazza che racchiude tutto il paese. Stiamo parlando di Piazza del Municipio caratterizzata da selciato in sanpietrini, affacciano la Sede del Comune e la Chiesa di Santo Stefano. Vicino alla Chiesa si sviluppa una ...

Advertising

giuliaforpeace : RT @visit_lazio: Avete mai visitato la valle di Canneto? Siamo a #Settefrati, in provincia di Frosinone. Un luogo di grande spiritualità in… - davepollak888 : RT @visit_lazio: Avete mai visitato la valle di Canneto? Siamo a #Settefrati, in provincia di Frosinone. Un luogo di grande spiritualità in… - rapalje1625 : RT @visit_lazio: Avete mai visitato la valle di Canneto? Siamo a #Settefrati, in provincia di Frosinone. Un luogo di grande spiritualità in… - FrancoConsigli2 : RT @visit_lazio: Avete mai visitato la valle di Canneto? Siamo a #Settefrati, in provincia di Frosinone. Un luogo di grande spiritualità in… - Kayettta : RT @visit_lazio: Avete mai visitato la valle di Canneto? Siamo a #Settefrati, in provincia di Frosinone. Un luogo di grande spiritualità in… -