Roland Garros, Sinner supera Fratangelo nel primo turno in tre set: 6 - 3, 6 - 2, 6 - 3 (Di martedì 24 maggio 2022) L'azzurro Jannik Sinner si è imposto agevolmente sullo statunitense Bjorn Fratangelo, n.186 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del Roland Garros. L'altoatesino ha ...

