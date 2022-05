Roland Garros 2022: orari 24 maggio, ordine di gioco, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di martedì 24 maggio 2022) Terza giornata in arrivo al Roland Garros 2022: si completano, finalmente, i match di primo turno in tutti e due i tabelloni. E l’Italia avrà una lunghissima scorpacciata di tennis tutta da vivere, stavolta anche in modo abbastanza equilibrato in termini di presenze e orari. Sono infatti otto a dover scendere in campo (sette in origine, si è aggiunta Jasmine Paolini per sospensione del suo match causa pioggia). Occhi puntati sulla sessione serale con Lorenzo Musetti che torna in campo col brivido chiamato Stefanos Tsitsipas (0-2 i precedenti col greco). Fanno il loro esordio anche Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri. Al femminile qualcuna che affronta una campionessa Slam c’è: si tratta di Lucia Bronzetti, attesa dalla vincitrice parigina di cinque anni ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Terza giornata in arrivo al: si completano, finalmente, i match di primo turno in tutti e due i tabelloni. E l’Italia avrà una lunghissima scorpacciata di tennis tutta da vivere, stavolta anche in modo abbastanza equilibrato in termini di presenze e. Sono infatti otto a dover scendere in(sette in origine, si è aggiunta Jasmine Paolini per sospensione del suo match causa pioggia). Occhi puntati sulla sessione serale con Lorenzo Musetti che torna incol brivido chiamato Stefanos Tsitsipas (0-2 i precedenti col greco). Fanno il loro esordio anche Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri. Al femminile qualcuna che affronta una campionessa Slam c’è: si tratta di Lucia Bronzetti, attesa dalla vincitrice parigina di cinque anni ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - sportmediaset : Trevisan vola al secondo turno del Roland Garros, male gli uomini - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - zazoomblog : Roland Garros oggi in tv Cecchinato-Andujar: dove vederla in diretta e in streaming - #Roland #Garros #Cecchinato-… - giulyleclerc : RT @sportmediaset: Trevisan vola al secondo turno del Roland Garros, male gli uomini -