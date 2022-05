Report, dopo l’inchiesta sulla strage di Capaci, arriva la perquisizione (Di martedì 24 maggio 2022) Report, questa mattina, come svela il conduttore Sigfrido Ranucci sui social, c’è stata una “perquisizione nella redazione di Report e presso l’abitazione dell’inviato Paolo Mondani su mandato della Procura di Caltanissetta” Questa mattina nella redazione di Report e a casa dell’inviato Paolo Mondani c’è stata una perquisizione, dopo l’inchiesta sulla strage di Capaci andata in onda ieri sera. Ne ha dato notizia sui social il conduttore, Sigfrido Ranucci, che spiega il motivo della perquisizione: “sequestro di atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci”. Infatti nella puntata di ieri sera è stata mandata in onda ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022), questa mattina, come svela il conduttore Sigfrido Ranucci sui social, c’è stata una “nella redazione die presso l’abitazione dell’inviato Paolo Mondani su mandato della Procura di Caltanissetta” Questa mattina nella redazione die a casa dell’inviato Paolo Mondani c’è stata unadiandata in onda ieri sera. Ne ha dato notizia sui social il conduttore, Sigfrido Ranucci, che spiega il motivo della: “sequestro di atti riguardantidi ieri seradi”. Infatti nella puntata di ieri sera è stata mandata in onda ...

Advertising

reportrai3 : Cuba è il secondo paese più vaccinato al mondo dopo gli Emirati Arabi, che però hanno un reddito 8 volte superiore… - reportrai3 : LA BESTIA NERA di PAOLO MONDANI A Capaci, Cosa Nostra non ha agito da sola: estremisti di destra e uomini di mafia,… - reportrai3 : -Questa fonte tra le due stragi del 1992 le dice che si svolgerà un summit di mafia -Provenzano, Messina Denaro, Ba… - FPuggini : RT @gladiatoremassi: Dopo servizio #Report #guardiadifinanza perquisisce casa #Ranucci. I mafiosi troppo ignoranti per ordire tutto ciò, sa… - Ursulinabella : RT @gladiatoremassi: Dopo servizio #Report #guardiadifinanza perquisisce casa #Ranucci. I mafiosi troppo ignoranti per ordire tutto ciò, sa… -